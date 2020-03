Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Exposition Les autos anciennes vont se montrer

Le 35e Autojumble, qui a lieu ce week-end à Luxexpo The box, aura de quoi faire palpiter le cœur des fans de vieilles mécaniques, avec près de 250 modèles d'exposition. Sans compter les nombreux oldtimers au volant desquels les visiteurs se rendent traditionnellement au festival. À noter que dans le cadre de l’événement, la Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun (LOF) va consacrer une exposition d'exception à l'ancienne «Mini», construite de 1959 à 2000. Notre article complet ici.

Carnaval Les enfants arrivent à Kayl avec leurs chars

Ce dimanche, quelques 500 enfants prendront part au cortège de la 25e édition de la Kannerkavalkad, à Kayl. Les stocks de bonbons sont prêts. Le cortège, qui se composera d'une trentaine de chars, prendra le départ à 14h. À l’issue de la fête, le plus beau char se verra décerner un prix. À noter que Cheyenne et David, élus princesse et prince de carnaval, lors du bal des enfants, salueront la foule depuis leur char en forme de château.

Musique La batterie va régner en maître

Les férus de batterie ont rendez-vous ce vendredi et ce samedi à la Aalt Stadhaus pour la seconde édition des Drummer Days. Des invités prestigieux assureront les concerts. Clive Bunker, l'ancien batteur de Jethro Tull, ainsi que Roberto Gatto et Federico Paulovich feront ainsi montre de leur talent. Une expo et des ateliers sont à nouveau prévus. Et le grand concours international ouvert aux jeunes batteurs de 8 à 26 ans battra son plein. L'entrée aux Drummer Days est gratuite.

Exposition Une myriade de pierres précieuses à voir

C’est un véritable trésor de gemmes, bijoux, fossiles, météorites et de produits artisanaux qui sera à trouver ce samedi et ce dimanche, lors de la Mineral expo, à Luxexpo The Box. Une centaine d’exposants seront là.

Gastronomie Découvrir les produits de la Moselle

L’ASBL Région Moselle Luxembourgeoise organise ce dimanche le premier Moselle Flavour, de 10h à 17h, au Al Thermen du domaine thermal. Ce grand marché permet aux visiteurs de faire connaissance avec les producteurs locaux.

Théâtre Les lycéens sur scène

De ce vendredi à ce dimanche, des lycéens venus des quatre coins du pays présenteront des pièces en anglais à la Maison de la Culture de Mersch, lors du Festival of english language school theater. kulturhaus.lu

Exposition Rapport de l'être humain à l'histoire

Les artistes luxembourgeois Karolina Markiewicz et Pascal Piron présentent de ce samedi au 17 mai, au Pomhouse, à Dudelange, l’expo PFH qui traite du rapport de l’être humain à l’histoire, en mêlant danse, musique, vidéo… cna.lu

Commerce Un marché pour enfants à Wincrange

Un marché de seconde main dédié aux futures mères et aux enfants se tiendra au Centre culturel Wincrange. Ce vendredi, de 16h à 20h30, des tailles 50 à 86 pour les bébés seront proposées et ce samedi, de 9h à 16h, des tailles 50 à 176.

