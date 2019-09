Deux personnes blessées dans un incendie à Esch

De très nombreuses images d'un incendie, survenu à Esch-sur-Alzette, sont apparues sur les réseaux sociaux, dimanche soir.

Selon les premières indications des internautes, le feu aurait pris vers 20h à proximité de la rue Dicks, non loin de l'Alzette et de la frontière avec la France, et les secours sont arrivés très rapidement sur les lieux de l'incendie alors que le soleil se couchait petit à petit.

RTL a confirmé sur son site Internet que le feu s'était déclaré dans un appartement situé rue Zénon Bernard, et que deux personnes avaient été blessées légèrement.

