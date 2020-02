L’exposition aux écrans crée «des addictions»

Téléphones portables, tablettes, ordinateurs, en plus de la télévision: les écrans font désormais partie de notre quotidien, avec une utilisation de plus en plus massive de la part des actifs mais aussi des plus jeunes, notamment pendant cette période de vacances où ils sont éloignés des salles de classe. Une étude européenne datant de l’année dernière évaluait à cinq heures par jour le temps passé à regarder un écran.

Les enfants et adolescent peuvent passer leurs journées sur leurs appareils, à tel point que Claire Russon, psychologue au Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires (CePAS), n’hésite pas à parler «d’addiction». Le CePAS dispense des formations à destination des enfants et des jeunes adultes, ainsi que de leur famille qui souvent le sollicitent. «Parfois, certains jeunes se plaignent eux-mêmes d’être devenus accros» à leurs jeux ou leurs activités sur l’écran.

Problèmes de sédentarité

L’important est de «faire prendre conscience à l’enfant que son comportement change à cause des écrans», reprend Claire Russon. Elle note des soucis «d’impulsivité, d’irritabilité, d’agressivité, de concentration ou encore de sommeil», en plus des performances scolaires qui peuvent décliner. «Bien sûr, les écrans ne sont pas toujours la seule cause de ces troubles, mais ils y contribuent». La psychologue conseille de «rester en dialogue avec son enfant» pour qu’il évolue, tout en effectuant un travail qualitatif: «Contrôler le nombre d’heures passées devant l’écran ne suffit pas, il faut aussi vérifier ce que fait le jeune et en discuter».

Les jeunes ne sont pas les seuls concernés par la surexposition aux écrans. Pour de nombreux salariés, la journée de travail consiste à passer des heures devant un ordinateur. «Cela pose surtout le problème de la sédentarité et les personnes prennent parfois de mauvaises postures», déplore Patrizia Thiry, directrice de l’Association pour la santé au travail du secteur financier (ASTM). Elle observe des salariés «les yeux rivés sur l’écran, le dos plié».

Quelles conséquences pour les yeux?

Des sessions de prévention sont proposées, notamment pour améliorer la position face à l’écran. Selon Patrizia Thiry, il est important que les salariés «fassent des pauses toutes les heures environ. Il ne s’agit pas de quitter l’ordinateur du bureau pour consulter le smartphone, sinon cela ne sert à rien. Mais il faut se mettre debout et faire quelques pas».

En revanche, «aucune étude ne prouve que les écrans altèrent la vue», note Marc Theischen, président de la Société luxembourgeoise d’ophtalmologie. «Il n’y a pas de preuve là-dessus. Le fait d’être concentré longtemps sur un élément situé tout proche peut certes faire progresser la myopie, mais le fait qu’il s’agisse d’un écran ne change rien, l’effet est le même avec un livre», détaille l’ophtalmologue. Il note tout de même un effet de «sécheresse des yeux», lié au fait que l’on a tendance à moins cligner lorsque l’on consulte un écran de manière prolongée.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)