«Un travail pour rénover notre constitution»

Les travaux de refonte de la constitution «ont bien avancé», se réjouit Mars Di Bartolomeo (LSAP), président de la commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, dont les membres ont terminé les travaux pour deux des quatre grands chapitres. Les parties sur la justice et sur la forme de l’État sont terminées et le Conseil d’État a commencé à délivrer ses premiers avis.

«Les travaux en commission ont été extraordinairement constructifs», reprend Mars Di Bartolomeo. Tous les partis de la Chambre sont impliqués et ont voté le deuxième volet, à l’exception de l’ADR et de déi Lénk (absent le jour du vote), qui avait écrit son propre projet de constitution mettant en place une République. L’un des objectifs était de moderniser la constitution actuelle. «En redéfinissant le rôle du Grand-Duc, davantage représentatif, nous avons anticipé le rapport Waringo», affirme le député LSAP. Des éléments datés ont été supprimés, comme le droit pour le Grand-Duc de battre monnaie. «Cela ne fait plus de sens aujourd’hui, tout se joue au niveau européen».

Pas de référendum

Mars Di Bartolomeo explique que les travaux «conservent beaucoup d’éléments de l’ancienne constitution, mais aussi ceux des travaux précédemment réalisés, notamment sous la précédente législature». Il était initialement prévu que la réforme voie le jour avant 2018, mais les travaux ont pris du retard. L’objectif «réaliste» est de tout terminer au niveau de la commission à la fin du premier trimestre 2021.

Le projet de référendum a été abandonné «dès lors qu’il s’agissait d’une révision» et non pas d’une nouvelle constitution. «Il aurait été compliqué d’organiser un référendum en tranches, sur les différentes parties», argumente Mars Di Bartolomeo, avant de rappeler que la décision avait été prise avant sa prise de fonction à la tête de la commission. «Mais le texte prévoit le renforcement de la démocratie participative, avec davantage de consultations».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)