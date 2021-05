Serge Tonnar rallume la lumière à la Rockhal

Un petit pas de plus vers la lumière. Vendredi, le concert de Serge Tonnar organisé dans le cadre de la série de shows tests Because Music Matters accueillait près de 600 personnes, assises et avec distanciation, dans la grande salle de la Rockhal. Une première depuis le 5 mars 2020. Dans le monde d'avant, lorsque 4000 fans de James Blunt formaient une foule compacte.

Chez Serge Tonnar, la convivialité est au cœur. Et l'artiste en a toujours à revendre, protocole sanitaire ou non. L'auteur de «Ech si Lëtzebuerg» invitait très vite son public à se lever et à danser. Chacun à sa place, bien entendu. Distillant une musique festive et toujours contestataire, Serge Tonnar dévoilait aussi plusieurs nouveaux morceaux, entouré sur scène de Marc Demuth à la contrebasse, d'Eric Falchero et Ben Claus à l'accordéon et de Dirk Kellen à la batterie.

«Il faut avoir le courage de recommencer, on espère que cela va faire un peu évoluer les choses» avançait Sylvia, de Mersch. «Comme Serge Tonnar, nous sommes presque voisins» ajoutait-t-elle. Le public était constitué de fans de l'interprète de «Belsch Plaasch». Parmi eux, la ministre de la Santé Paulette Lenert, ovationnée pour l'occasion.

«Hâte de pouvoir accueillir du public sans ces contraintes»

On pouvait même croiser quelques enfants venus avec leurs parents. «On aime venir écouter de la musique luxembourgeoise, notre dernier concert remonte à deux ans, et c'était déjà Serge Tonnar» expliquaient Claude et Conny, un jeune couple de Redange.

«On aime beaucoup Serge, et on fait des tests partout désormais. Si cela peut nous permettre de refaire des choses normales» se réjouissaient Josiane et Guy, d'Aspelt. Car avant de pouvoir retrouver les sensations tant attendues de la musique live, il fallait passer par la case test, vendredi soir. «C'est vrai qu'il faut venir tôt et prévoir plus de temps», reconnaissait une spectatrice.

Un test rapide avant de passer un test PCR, sept jours plus tard. Le protocole est devenu familier, mais il reste difficile à associer à un concert de musique. «Nous avons hâte de pouvoir accueillir à nouveau du public sans toutes ces contraintes» laissaient entendre les organisateurs. Vendredi, Serge Tonnar a rallumé la lumière et fait vibrer les amplis de la Rockhal. Et cela faisait chaud au cœur.

(Cédric Botzung/L'essentiel)