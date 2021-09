Quatre naufragés secourus dans la Sûre

Les plongeurs sauveteurs du Centre grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS) ont été appelés mercredi après-midi, après qu'un bateau a chaviré, vers 14h50, au niveau du pont frontalier de Bollendorf, sur la Sûre. Comment le rapportent les pompiers de Berdorf/Bollendorf, les premières recherches sur les rives allemande et luxembourgeoise de la rivière n'ont rien donné.

Cependant, les services de secours ne pouvaient exclure que le bateau eût dérivé plus loin en aval. Ils ont donc descendu le cours de la rivière vers Echternach. Environ deux kilomètres et demi plus loin, près de Weilerbach, les services de secours luxembourgeois ont pu localiser le navire. Quatre personnes se trouvaient dessus et ne pouvaient plus atteindre la berge par leurs propres moyens.

Les plongeurs sauveteurs du CGDIs ont finalement attaché des lignes pour permettre aux pompiers de tirer le bateau vers la rive. La mission germano-luxembourgeoise s'est terminée au bout d'une heure et demie. Les naufragés n'ont pas été blessés et ont pu repartir après des examens médicaux.

(sw/L'essentiel)