Encore un accident sur l'A31: 9 km de bouchons

Les après-midi se suivent et se ressemblent concernant la circulation en direction de la France. Après le carambolage de lundi, sur l'A31, et celui de mardi, sur l'A6, au niveau de la Croix de Gasperich, un nouvel accident a paralysé la circulation, mercredi, a rapporté le Cita.

Cette fois encore, trois voitures ont été impliquées. L'accident a eu lieu entre Entrange et Thionville, et la voie de dépassement a été temporairement condamnée. Résultat des courses, 9 km de bouchons se formés vers 16h. La situation est rentrée dans l'ordre une heure plus tard, une fois l'accident dégagé.

(L'essentiel)