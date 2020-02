Jason Huberty, 15 ans, a disparu depuis deux jours

Jason Huberty, résident à Luxembourg-Ville est porté disparu et n'a plus été revu depuis samedi soir. Lors de sa disparition, le mineur âgé de 15 ans portait un sweatshirt à capuche sombre, un pantalon de jogging noir, des chaussures noires et blanches, une veste noire et une casquette à motif militaire. L'adolescent pourrait se trouver dans le quartier de Bonnevoie.

Toute personne pouvant fournir des informations sur l'endroit où pourrait se trouver le jeune adolescent doit immédiatement contacter le poste de police.

(L'essentiel)