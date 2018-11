Et si on revenait jouer aux cartes au café?

Dans le cadre de la charte «Wëllkomm», la fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers (Horesca) et la Chambre de commerce, veulent depuis quelques mois relancer la tradition du jeu de cartes et les échanges humains dans les cafés au Luxembourg. Lieux de rencontres par excellence, qu'il faut préserver dans une société étouffée par les smartphones, les cafés pourront désormais proposer gratuitement un nouveau jeu de cartes à leurs clients: «Illusion», présenté lundi soir à LuxExpo The Box.

Ce jeu, né en Allemagne, a été sélectionné par un jury l'été dernier, au milieu d'une soixantaine d'autres jeux. «Le jeu devait être facile, rapide, pas plus de vingt minutes, et intéresser jeunes et moins jeunes», explique Lol Margue de Spillfabrik. «Illusion» consiste à reconnaître des cartes de couleurs et les organiser. Il s'ajoute ainsi à «Up & Down», jeu luxembourgeois présenté au printemps dernier, autre jeu destiné à lutter contre la mort des cafés.

Les règles exactes pour les jeux et plus d’informations sur la campagne sont disponibles sur wellkomm.lu.

(chb/L'essentiel)