Un engagement pour vendre du pain biologique

Mettre en valeur les agriculteurs biologiques locaux en intégrant leur production dans la fabrication d'aliments de base comme le pain: voilà l'objet de la charte de la nouvelle filière terre, farine et pain biologique, qui a été signée ce mardi après-midi à Leudelange. La coopérative agricole BIOG, le distributeur Cactus et le fabricant Pains & Tradition ont relevé le défi de produire et de commercialiser des pains «slowbaked» avec uniquement de la farine issue de l'agriculture biologique.

«Ce qui change pour nous, les agriculteurs, c'est qu'il y a une garantie derrière, avec des entreprises qui garantissent un prix et une demande favorables pour les agriculteurs», explique Serge Van Dyck, fermier biologique installé à Leudelange.

«Cette charte est une valorisation d'une chaîne qui va de la terre, avec les agriculteurs, aux boulangers et le magasin qui revend jusqu'à l'assiette des consommateurs. Cette nouvelle filière est très rassurante et donne de nouveau du sens, mais fait aussi vivre des agriculteurs qui craignent pour leur avenir», confie Jean Kircher, PDG de Pains & Tradition. À partir du 1er juin, les supermarchés Cactus proposeront ces pains fabriqués à partir de la farine BIOG, 100% biologique et issue principalement du Luxembourg, et parfois de la Grande Région.

Le reportage de Marion Mellinger avec Jonathan Vaucher pour L'essentiel Radio.

(Marion Mellinger/L'essentiel)