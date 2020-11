«On se sent moins oppressé au Black Friday»

Malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 dans le monde entier, les commerces du Luxembourg ont pu profiter de l'effet «Black Friday». Mais comment s'est passée cette opération sur le terrain? Nous sommes partis à la rencontre de plusieurs clients, ce vendredi 27 novembre 2020, en début d'après-midi, à Esch-Belval. Alors bonne ou mauvaise opération?

«Le contexte est un peu particulier cette année avec le coronavirus», souligne d'emblée Bastien, de Luxembourg-Ville, «mais c'est important d'avoir maintenu le Black Friday, car c'est une bonne occasion pour préparer les fêtes. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait plus de monde à cette occasion dans les magasins. Je m'en suis d'ailleurs étonné. Personnellement, j'ai simplement profité d'un jour de repos pour venir aujourd'hui et j'ai été très déçu des offres, car je n'ai pas fait, forcément, de bonnes affaires».

«De vraies promotions sur certains articles»

Son de cloche totalement différent, toujours au même endroit, pour un jeune couple. «Pour nous, c'était important, car on est nouveau propriétaire, donc on profite des promotions», affirme Sofia, cliente originaire de Differdange. «On a tout trouvé, donc on n'est pas du tout déçus du déplacement», complète son compagnon, Johny, de Rodange. «Les promotions étaient excellentes et c'était bien sécurisé». Une file d'attente avec un garde et le rappel des distanciations sont effectivement visibles à l'entrée de cette grande surface du Belval Plaza. «Tout le monde ne peut pas rentrer n'importe comment, et c'est bien». Quant au port du masque? «On s'adapte, il faut bien, c'est comme ça et c'est obligé».

«C'est mieux organisé que les années précédentes, c'est beaucoup mieux», ajoute à notre micro Salomé, une cliente. «Porter le masque n'est pas très agréable, mais voilà, c'est comme ça. Cette année, on sent moins la foule et on se sent moins oppressé, c'est mieux», complète-t-elle encore. «On a profité que c'était moins cher pour acheter une console de jeux», poursuit son compagnon Rodrigue, tous deux d'Esch-sur-Alzette. «Sur certains articles, on remarque des vraies promotions, mais pas sur tout».

