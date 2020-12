Voici tout ce qui change à partir du 1er janvier

Un coup de pouce pour le salaire minimum

Le salaire social minimum (SSM) augmente de 2,8% au 1er janvier. Le salaire minimum non qualifié doit donc progresser de 59 euros, à 2 200 euros brut mensuels, et le salaire minimum qualifié de 72 euros, à 2 642 euros brut mensuels. Le Revis (Revenu d'inclusion sociale) progresse lui aussi de 2,8%. L'allocation de vie chère augmente, elle, de 10%.

«On pense que dans cette situation de crise, on ne peut pas dire que les gens les plus vulnérables économiquement de notre société doivent être exclus d'un mécanisme légal», avait expliqué le Premier ministre Xavier Bettel, qui avait insisté sur «le modèle social luxembourgeois».

L'augmentation du SSM avait toutefois été immédiatement dénoncée par le patronat. L'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) y avait vu un «coup fatal» pour certaines sociétés, et avait réclamé un «retrait immédiat» du projet. En vain.

Une taxe C02 pour les nouvelles voitures mises en circulation

Le gouvernement introduit, au 1er janvier 2021, une taxe CO2. Cette taxe doit rendre le litre d'essence et de diesel plus cher de 5 centimes. À noter que seules les voitures mises en circulation à partir de cette date seront concernées par la nouvelle taxe (la loi n'est pas rétroactive).

Cette augmentation du prix de l'essence doit être compensée par une hausse du crédit d’impôt pour les salariés, pensionnés, indépendants et chômeurs de 96 euros, et par celle de l’allocation de vie chère (+10%). En outre, les entreprises dont les activités sont couvertes par un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sont exemptées de la taxe CO2.

Pour rappel, les émissions de CO2 des voitures seront désormais calculées sur la base de la nouvelle norme WLT (worldwide harmonized light duty test procedure) et non plus selon la norme NEDC (New European Driving Cycle), en vigueur depuis les années 1980. Le nouveau mode de calcul permet d'aboutir à des résultats plus proches des émissions réelles des voitures, 20 à 25% plus élevées que ce qu'indiquait l'ancienne méthode, d'après François Bausch, le ministre de la Mobilité.

De nouvelles règles pour le chômage partiel

Très utilisé depuis le début de la crise sanitaire, le chômage partiel suit de nouvelles modalités d’application au 1er janvier. Celui-ci sera désormais calculé sur la base des heures réellement effectuées, et non plus sur la base d’emploi temps-plein. Jusqu’au 30 mars, les entreprises des secteurs considérés comme vulnérables (Horesca, tourisme et événementiel) pourront toucher le chômage partiel structurel, sans limitation du nombre d’employés, et pourront quand même licencier sous condition, contrairement aux entreprises des autres secteurs.

L’industrie constituera un cas particulier, avec son chômage partiel conjoncturel, qui empêchera aussi les licenciements. Ces interdictions de licenciements peuvent quand même être levées si l’entreprise concernée présente un plan de redressement, ont indiqué les ministères du Travail et de l'Économie.

À partir du 1er avril, les règles changeront, car le gouvernement part du principe que la situation sanitaire et économique s’améliorera. Les entreprises des secteurs vulnérables seront alors limitées sur le nombre de salariés à placer sous le régime du chômage partiel. Les règles définies sur les licenciements ne seront en revanche pas modifiées.

Impact du Brexit sur les résidents du Luxembourg

À partir du 1er janvier, le Royaume-Uni traitera les citoyens de l'UE (donc les résidents du Luxembourg) comme la plupart des «non Britanniques». À la différence près que ceux justifiant d'une résidence dans le pays avant la fin de l'année 2020 conserveront leurs droits.

Pour les résidents qui veulent voyager au Royaume-Uni, ils pourront entrer sur le sol britannique avec une simple carte d'identité jusqu'à octobre 2021, date à laquelle un passeport sera exigé, pour des séjours allant jusqu'à six mois maximum.

En ce qui concerne les étudiants, ils se verront désormais exiger un visa pour tout séjour universitaire de plus de six mois au Royaume-Uni. Ils devront aussi payer des frais de scolarité plus élevés, jusqu'à quatre fois plus en médecine ou pour certains diplômes prestigieux de troisième cycle.

S'agissant des résidents qui veulent s'établir au Royaume-Uni, la Grande-Bretagne instaure un système à points, qui rendra l'installation beaucoup plus difficile. L'âge, la connaissance de l'anglais, les ressources financières seront ainsi pris en compte pour obtenir un visa, valable cinq ans. En revanche, à l'instar des nations dites «favorisées», les résidents seront libres de se rendre au Royaume-Uni sans visa, pour assister à une réunion, à une conférence ou participer à une formation professionnelle (voyages d'affaires).

