La Place d'Armes revêtit les couleurs de l'Ukraine

#StandWithUkraine ???????? The City of Luxembourg wishes to send a message of solidarity by lighting the trees at Place d’Armes in blue and yellow. pic.twitter.com/QpibTKUuOg

La Ville de Luxembourg a envoyé ce vendredi soir un message de solidarité au peuple ukrainien. Les arbres de la place d'Armes ont ainsi été allumés en bleu et jaune, les couleurs de l'Ukraine.

Jeudi déjà, le château d'eau du Ban de Gasperich avait pris les couleurs du pays actuellement attaqué par la Russie.

#StandWithUkraine



????????



In this dark hour, the City of Luxembourg wishes to send a message of solidarity to Ukraine by lighting up the Ban de Gasperich water tower in blue and yellow. pic.twitter.com/JNAAPpan7q