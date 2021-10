Un accès aux soins pour les plus défavorisés

Les ministres de la Sécurité sociale, Romain Schneider, et de la Santé, Paulette Lenert, ont dévoilé mercredi les contours de la couverture universelle de santé qui doit se mettre en place à partir de 2022. Objectif: permettre un accès aux soins même aux plus défavorisés et vulnérables. Elle cible les personnes «habituellement sur le territoire national qui ne peuvent bénéficier du soutien d'un office social». Ainsi que leur famille.

Pour éviter toute forme de «tourisme de la santé», a précisé Romain Schneider, citant des expériences à l'étranger, les droits à la prise en charge seraient ouverts à partir de trois mois. Seule une adresse de correspondance serait nécessaire et la couverture universelle serait intégralement prise en charge par l'État.

Paiement direct immédiat en 2023

Pour la mise en œuvre, le gouvernement entend s'appuyer sur les associations qui pourront fournir une adresse et recevront à partir de 2022 des moyens financiers et humains pour assurer le suivi et prendre en charge les cotisations mensuelles (120 euros par mois, 1 400 euros par an) à l'assurance volontaire et la participation personnelle des bénéficiaires.

Le budget total est de 2,7 millions d'euros et les premières évaluations prévoient 1 000 bénéficiaires. Un chiffre toutefois difficile à cerner précisément. Un poste d'assistante sociale sera créé pour chacune des quatre associations venant en aide à ces personnes.

«Il s'agit de soutenir des gens qui n'avaient pas accès aux soins faute de moyens ou en raison des démarches administratives que cela impliquait», a précisé Romain Schneider. Point majeur, une procédure simple devra permettre aux personnes vulnérables de ne pas avancer les frais chez le médecin ou le dentiste par l'intermédiaire des associations ou d'un budget étatique, en attendant le paiement immédiat direct en 2023. Des discussions sont en cours avec l'Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD).

(Nicolas Martin/L'essentiel)