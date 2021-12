Face aux annulations en série dues aux nouvelles mesures sanitaires, l'Association des Cercles d'Etudiants Luxembourgeois (ACEL) tenait coûte que coûte à maintenir un événement de fin d'année, en organisant au campus de Belval des «Olympiades de l'ACEL», en lieu et place du traditionnel tournoi sportif de Noël. Deux jours de rassemblement convivial où les étudiants des quatre coins de l'Europe se sont donné rendez-vous autour d'un verre.

«Le bal de fin d'année et le tournoi de Noël sont des moments généralement très attendus des étudiants. On voulait absolument se retrouver alors on a organisé cette petite rencontre», explique Polina Bashlay, la nouvelle présidente de l'asbl.

À la Maison des Arts et des Etudiants de l'Uni de Belval, des écrans devaient retransmettre les tournois de football, de basketball et de volley-ball finalement annulés. Des stands de boisson et un tournoi de bier-pong organisé mardi réchaufferont l'atmosphère d'une salle limitée à 200 personnes.

«C'était un peu la dernière chance d'organiser un événement alternatif. C'est triste mais c'est mieux que rien», confie Pit, étudiant à Zürich. «C'était pour nous le seul moyen de se retrouver entre amis, c'est quand même chouette qu'on ait pu organiser quelque chose, témoigne Ann, étudiante à Liège. »L'ACEL compte plus de 40 cercles, principalement en Europe, et rassemble plus de 10 000 étudiants luxembourgeois.

(yb/L'essentiel)