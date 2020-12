La banque et l'immobilier, cibles du blanchiment

Centre financier international, le Luxembourg a évalué, au cours de l'année 2020, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un nouveau rapport a été publié par le ministère de la Justice, ce lundi 14 décembre 2020, et il rappelle d'emblée, l'importance de la place financière, plus grand secteur économique du pays avec 50 900 employés, représentant 23% du PIB.

Comment améliorer cette situation à l'avenir au Luxembourg?



Le rapport propose plusieurs pistes telles que l'amélioration des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.



Deux sections de criminalité économique et financière largement autonomes pourraient ainsi être créées au sein des parquets de Luxembourg et de Diekirch pour traiter ces crimes, et augmenter le niveau du personnel et d'expertise.



Améliorer les capacités d'enquête, harmoniser la surveillance et mieux contrôler à l'entrée sur le marché sont également des pistes qui sont avancées.

Principale menace pour le Luxembourg: le blanchiment des produits du crime étranger. Selon le rapport publié ce lundi, la plupart de ces infractions et produits étrangers proviendraient d'infractions liées à la fraude et aux faux, aux délits fiscaux, à la corruption et au trafic de drogue. Au Luxembourg, selon ce rapport, la banque privée est particulièrement exposée aux risques de blanchiment de capitaux. Pour les raisons suivantes: exposition importante à la clientèle internationale, forte concentration de clients fortunés et complexité de certains produits. Délits fiscaux, corruption, pots-de vin et fraude font partie des infractions que l'on retrouve fréquemment au Luxembourg.

L'immobilier et la construction ne sont pas en reste

C'est le cas au niveau mondial et c'est la même chose au Luxembourg, des métiers sont plus exposés que d'autres par rapport au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Le rapport du ministère de la Justice dévoile que les professions juridiques, les experts-comptables, les professionnels de l’audit, les comptables et les conseillers fiscaux sont à l'origine de risques importants de part leur statut juridique, leur accès aux services financiers et leur rôle d'intermédiaire.

Secteur à haut risque au Luxembourg et dans le monde entier, l'immobilier et la construction représente 6 500 entreprises et plus de 50 000 employés au Grand-Duché. En 2019, nous apprend ce rapport du ministère de la Justice, la valeur de la production combinée a dépassé 14 milliards d'euros au pays. Ces transactions monétaires importantes offrent ainsi la possibilité de dissimuler la véritable source des fonds, soit directement par l'intermédiaire de personnes physiques. Le grand nombre de clients également pourrait offrir un certain niveau d'anonymat aux criminels. L'intégralité du rapport est à consulter ici.

(fl/L'essentiel)