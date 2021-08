L'été devrait enfin se montrer cette semaine

Des averses, des inondations, un thermomètre qui ne grimpe pas... Pour le moment, l'été 2021 est plutôt médiocre. Mais ça devrait enfin s'arranger un peu dans les jours à venir, à en croire MeteoLux. Ainsi, si les températures vont encore plafonner à 22°c mardi, sur fond de ciel nuageux avec de légères averses, la situation commencera à s'améliorer doucement mercredi.

Ce jour-là, les maximales se situeront entre 23 et 25°C et le ciel sera «peu nuageux» tout au long de la journée, selon le prévisionniste du Findel. Jeudi, il fera encore plus chaud, avec 27 à 29°C mais un ciel voilé, sans précipitation. La meilleure journée devrait être celle de vendredi: peu nuageux le matin et, enfin, ensoleillé l'après-midi, avec des températures entre 15 et 17°C le matin et 27 et 29°c l'après-midi. Samedi, si le temps restera peu nuageux tout la journée, le thermomètre plafonnera entre 22 et 24°c l'après-midi.

Pour les jours suivants, les prévisions sont certes moins fiables car plus éloignées, mais, après un dimanche encore correct, les températures devraient progressivement baisser et le ciel se couvrir jusqu'à arriver à quelques averses, la semaine prochaine.

(L'essentiel)