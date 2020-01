La ville de demain imaginée à partir de briques de Lego

Michel et Filipe, 15 ans, élèves du lycée Ermesinde, testaient attentivement leurs robots, fabriqués à partir de briques intelligentes. «Ils doivent remplir les tâches que nous avons programmées, rien n’est télécommandé. Pendant la finale, pour chaque bug, ce sont des points perdus», expliquaient jeudi, les élèves de 4e.

Samedi, deux écoles fondamentales et huit lycées luxembourgeois vont se disputer la première place du concours de la FIRST LEGO League, challenge mondial lancé par l’organisation américaine FIRST. Organisée par le Service de coordination de la recherche et l’innovation (SCRIPT), la finale régionale aura pour la première fois lieu au Luxembourg, et ce dans les locaux d’Ermesinde.

Une balançoire pour les personnes en fauteuil roulant, des cabanes d’arbres amovibles et ponts intelligents... les jeunes ingénieurs en herbe, âgés de 12 à 16 ans, ont dû faire preuve d’imagination sur le thème de «City Shaper». «On mêle programmation, mécanique, design et ingénierie. Le côté amusant c’est que l’on apprend un peu de tout», présentait Justin, venu donner un coup de main à ses camarades. Samedi, dès 9h, leurs réalisations seront passées au crible par le jury. Présentation, design et la programmation des engins en briques de Lego seront évalués. L’événement est ouvert au public.

(Ana Martins/L'essentiel)