Le mapping arrive dans les communes mosellanes

En 2020, un tout nouveau spectacle Mosel – Licht und Flammen verra le jour au Luxembourg. Pour l'occasion, la région mosellane sera entièrement placée sous le signe de la lumière, des produits locaux, du vin et du tourisme. L'événement ne doit en aucun cas être le parent pauvre de Rhein in Flammen (Le Rhin en flammes), comme l'ont souligné, d'un commun accord, Lex Delles, ministre du Tourisme et Léon Gloden, bourgmestre de Grevenmacher. Mosel – Licht und Flammen se veut avant tout un événement innovant.

Prévu pour devenir un rendez-vous incontournable au Grand-Duché et dans la Grande Région, Mosel – Licht und Flammen sera placé sous le signe des attractions touristiques situées le long de la Moselle. Pour mettre en scène le patrimoine architectural, la nature et les vignes, les organisateurs auront recours à la nouvelle technologie multimédia du mapping vidéo qui consiste à projeter de la lumière ou des vidéos sur des bâtiments, le tout sur fond musical. «Grâce au mapping vidéo, nous métamorphosons les communes sans pour autant être limité à la projection sur écrans dans des zones précises», a expliqué Léon Gloden à L'essentiel.

Attractions depuis les rives et sur l'eau

Les 2 et 3 octobre 2020, le public pourra admirer le spectacle tant depuis les rives que depuis l'un des sept bateaux naviguant sur la Moselle et faisant étape à Wasserbillig, Grevenmacher, Ahn, Wormeldange, Stadtbredimus et Remich. Le point d'orgue du spectacle sera un magnifique feu d'artifice à Remich, plus écologique que les feux d'artifice traditionnels, en vue de «préserver la faune et la flore».

Le programme comprendra des représentations théâtrales, des animations, ainsi que des marchés de produits locaux. Les inscriptions pour participer à l'événement, dont le budget se situe entre 400 000 et 500 000 euros, sont ouvertes dès vendredi.

Pour plus d'informations: www.mosellichtundflammen.lu

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)