La moitié des 25-​​29 ans vivent chez leurs parents

L’Institut européen de statistiques, Eurostat, vient de publier une étude sur le Luxembourg et les habitudes des jeunes en matière de logement. Eurostat constate ainsi que plus de la moitié des jeunes âgés de 16 à 29 ans vivent encore au domicile de leurs parents. La faute évidemment aux prix de l’immobilier.

Dans le détail, 50% des 25-29 ans logent encore chez leurs parents. Le ratio passe à 85% pour les 20-24 ans et à 96% pour les 16-19 ans.

À noter que c'est en Croatie, à Malte et en Slovaquie que les jeunes âgés de 16 à 29 ans sont les plus nombreux à habiter chez leurs géniteurs. En outre, les jeunes femmes (62,9%) dans l'UE sont moins nombreuses à vivre chez leur parents que les jeunes hommes (73,3%).

Pourcentage des jeunes vivant chez leurs parents en 2017 (Source: Eurostat). Cliquer sur le graphique pour l'agrandir:

