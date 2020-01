Delhaize retire des cacahuètes des rayons

Delhaize a retiré des rayons les cacahuètes de marque Delhaize et appelle ses clients qui en ont acheté au préalable à ne pas les manger et à les ramener en magasin pour se faire rembourser. En effet, les arachides contiennent trop d'aflatoxines.

Toxiques pour l'homme, ces toxines sont produites par certains champignons proliférant sur des graines. À trop haute dose, elles peuvent être dangereuses. Delhaize a renforcé les contrôles sur le produit et le fournisseur.

Les lots concernés par le retrait portent les numéros 9016011, 9016012, 9016013 et 9016014 avec des dates de péremption au 7 et 21 février et au 13 et 27 mars. Tous les autres lots peuvent être consommés en toute sécurité.

