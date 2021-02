Une situation contrastée pour les indépendants

«Pour la majorité d'entre eux, cela n'est pas compatible avec leur activité». Tom Wirion, directeur de la Chambre des métiers, indique que les artisans n'ont en majorité pas eu recours au télétravail depuis le début de la crise, sans être en mesure de donner des chiffres. «Les pâtissiers, bouchers, coiffeurs, opticiens ou serruriers doivent se rendre physiquement sur leur lieu de travail, souligne-t-il. La seule dose de télétravail possible est pour le «back-office», c'est-à-dire la comptabilité». Pour rappel, l'artisanat est le premier employeur du Grand-Duché, avec environ 7 800 entreprises recensées et 98 000 travailleurs. Cette nécessité de devoir venir sur son lieu de travail concerne aussi les commerçants indépendants (contactés, la Confédération luxembourgeoise du commerce et le barreau de Luxembourg n'étaient pas en mesure de donner des éléments).

Au contraire, 97% des architectes et des ingénieurs-conseils (plus de 900 personnes au total) avaient mis en place le télétravail en octobre dernier, selon les chiffres de l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI), qui relativise toutefois: «37% trouvent cette expérience positive, mais 40% la trouvent incertaine. Il faut aussi rappeler que les architectes et les ingénieurs-conseils ne sont pas tout le temps en télétravail. Certaines activités ne peuvent pas être réalisées à distance. Une réunion de chantier par exemple exige la présence physique des concepteurs».

En ce qui concerne les professions libérales de santé, 722 médecins (sur près de 1 800) utilisent désormais les téléconsultations, d'après les chiffres de l'agence eSanté. Pour mémoire, la plateforme eConsult avait été créée fin mars par la Caisse nationale de santé, pour permettre au patient d'avoir une consultation en audio ou vidéo avec son médecin, son dentiste ou sa sage-femme. À noter que plus de la moitié (57%) des 7 869 téléconsultations réalisées depuis mars 2020 l'ont été par des médecins généralistes, toujours selon l'agence eSanté.

(Olivier Loyens/L'essentiel)