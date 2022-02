Un homme nu au beau milieu de l'autoroute A7

C'est un incident peu banal auquel ont assisté, mercredi en fin de matinée, des automobilistes qui circulaient sur l'A7 en direction du nord. Vers 11h35, un homme s'est aventuré, à pied et entièrement nu, au milieu du trafic. Fort heureusement, il n'a pas été percuté ni blessé par un véhicule, et une ambulance qui passait par là a pu s'arrêter et le prendre en charge.

Une patrouille de police a ensuite pu escorter l'ambulance et l'individu jusqu'à l'hôpital. On ignore tout de ses motivations.

(nc/L'essentiel)