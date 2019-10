La fonction publique compte 28 326 agents

«Quand j'ai commencé dans ce ministère, je me suis rendu compte que beaucoup de chiffres n'étaient pas disponibles», lance d'emblée le ministre DP de la Fonction publique, Marc Hansen, lors d'une conférence de presse ce mardi matin. Mais avec la création du CGPO (Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État) en septembre 2018, cela a changé.

Cette administration qui remplace l'administration du personnel de l'État a comme mission d'effectuer des relevés statistiques clairs et précis des agents publics travaillant effectivement pour les ministères et les administrations. N'y sont donc pas inclus les agents communaux et le personnel des établissements publics.

L'Éducation nationale, premier employeur

Au total, l'État compte 28 326 agents au 31 décembre 2018. La moyenne d'âge se situe à 40,8 ans. Les femmes représentent 52% des agents. En ce qui concerne les statuts, 62,4% sont fonctionnaires, 27% employés de l'État, 8,8% salariés (anciens ouvriers). Les volontaires de l'armée et de la police représentent 1,8% des effectifs.

L'Éducation nationale est de le loin le premier employeur de l'État avec 49,5% des agents. Vient ensuite l'administration centrale (ministères et administrations) avec 34,6%. La force publique emploie 11,4% des agents et la justice 4,5%. Dans les fonctions dirigeants on trouve 344 agents dont seulement 27% sont des femmes.

5 996 agents à temps partiels

Au niveau des carrières des fonctionnaires, ce sont les détenteurs d'un diplôme Bachelor ou équivalent (carrière A2) qui occupent la première place avec 33,5%. Ils sont suivis par les détenteurs d'un diplôme Master ou équivalent (carrière A1) qui représentent 29,4% des agents. Au 31 décembre 2018, 5 996 agents étaient dans un temps partiel dont une très grande majorité de femmes.

Marc Hansen affirme qu'avec les nouveaux outils numériques ce relevé, fait dans un but de transparence, pourra être actualisé plus régulièrement avec des chiffres de plus en plus actuels.

(Maurice Magar/L'essentiel)