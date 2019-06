Guichet.lu dopé par les impôts et les européennes

De juin 2018 à mai 2019, guichet.lu a été utilisé à plus de 3,4 millions de reprises, dont 1,7 million sur les cinq premiers mois de l'année en cours, avec un pic à 380 438 connections en mars. La démarche que les citoyens effectuent le plus souvent de manière virtuelle, en 2019, est la déclaration d'impôt, devant la demande d'extrait de casier judiciaire et la demande de vote par correspondance aux européennes. La réservation d'une plaque pour un véhicule et les demandes de bourses pour les étudiants complètent le top 5.

Dans l'ancien bureau du Premier ministre



Comme L'essentiel , le Premier ministre Xavier Bettel vient de quitter ses bureaux de l'hôtel de Bourgogne pour aller s'installer, juste à côté sur la place Clairefontaine, au sein de l'hôtel Saint-Maximin, qui abritait jusqu'à peu le ministère des Affaires étrangères. Et c'est le nouveau ministre délégué à la digitalisation, Marc Hansen, qui va récupérer très prochainement l'ancien bureau du chef de gouvernement.

«Cela fonctionne très bien. On voit que les chiffres aussi bien de visiteurs uniques que de visites et d'utilisations sont en train d'augmenter de façon substantielle et ont plus que doublé ces dernières années» pointe Marc Hansen (DP), le ministre délégué à la Digitalisation, un poste qu'il inaugure depuis la prise de fonctions du gouvernement actuel en décembre dernier. «C'est pour donner du poids à ce sujet hautement important. On n'a pas commencé la digitalisation aujourd'hui». Et ces progrès sont liés à «l'offre que l'on est en train d'établir et qui est importante».

Parmi les nouveautés présentées ce lundi matin, l'application Gouvcheck va être lancée bientôt. Elle «permet de contrôler l'authenticité et l'intégrité d'un document émis par une administration publique», explique Marc Hansen. Ainsi ces documents, un certificat de résidence par exemple, seront dotés d'un code QR permettant cette vérification. Mais la suite se prépare aussi. «Il y a d'autres sujets comme la prise de rendez-vous électronique, le etracking… Le but est de digitaliser des procédures qui ne le sont pas encore, on y travaille au quotidien». Le tout pour «pousser davantage le egouvernement et trouver les nouvelles démarches et les besoins des citoyens et des entreprises».

Les explications de Marc Hansen.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)