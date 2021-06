Situation tendue pour les passagers au Findel cet été?

Il y a quelques semaines, Augustin de Romanet, PDG du Groupe Aéroports de Paris (ADP), avait partagé son inquiétude au sujet d’une possible «apocalypse de temps d’attente» à la descente des avions cet été, vu la multiplication des contrôles dus à la situation sanitaire. Des mots forts qui ont eu une résonance jusqu'au Grand-Duché où des mauvaises expériences vécues par des passagers ont déjà été recensées ces derniers temps. Et l'approche de l'été fait naître des craintes avec le retour massif des voyageurs dans les hall d'aéroports.

«Nous pouvons confirmer que les différents processus nécessitent certainement plus de temps qu'avant la pandémie», confie-t-on au sein de l'aéroport du Findel. Pour gérer au mieux cette addition de contrôles, il est donc recommandé aux voyageurs d'arriver «au moins deux heures avant le départ», et ce quelles que soient leur compagnie et leur destination. «De préférence même avant cela», glisse une source au Findel, incluant le temps de stationnement.

Réserver son créneau de test

Pour optimiser son temps d'attente, il est recommandé de procéder «immédiatement» au check-in et aux contrôles de sécurité dès votre arrivée. Si les équipes de l'aéroport acceptent de prendre leur part de responsabilité sur cette organisation estivale un peu particulière, il est aussi demandé aux voyageurs eux-mêmes d'anticiper et de préparer au mieux leur départ. «Les passagers doivent prévoir du temps additionnel et s'informer à l'avance auprès de leur compagnie aérienne des différents règlements de voyage». Des règlements propres qui, on le répète, ont été adaptés avec la pandémie et persistent en dépit des levées de certaines mesures.

Pour éviter tout retard complémentaire, les voyageurs doivent également réserver leur créneau s'ils doivent se faire tester à l'aéroport. Les horaires sont disponibles et mis à jour à la semaine sur le site de lux-airport.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)