Du nouveau contre la délinquance transfrontalière

Ce vendredi, Annelies Verlinden, Gérald Darmanin et Henri Kox, respectivement ministres chargés de la Sécurité intérieure de Belgique, France et Grand-Duché, ont signé à Luxembourg la convention franco-belgo-luxembourgeoise pour l’utilisation et la gestion de moyens de radiocommunication transfrontalière.

Sont concernées par cette convention: en France, les unités frontalières de la zone de défense et de sécurité Est, en Belgique, la zone-frontière lui correspondant et au Grand-Duché, les zones frontières leur correspondant. Selon cet accord, une procédure d’utilisation de moyens d’interopérabilité radio entre les dispatchings des services de police et de gendarmerie des départements des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle pour la France, des services policiers des provinces de Luxembourg, Namur et Liège pour la Belgique et des services policiers du Grand-Duché va être mise en place.

«Cet arrangement administratif est établi en vertu de la convention d’application des accords de Schengen et a pour but d’optimiser et faciliter la transmission des informations entre les services policiers situés en zone frontalière, afin d’augmenter l’efficacité et la sécurité dans le cadre de la lutte contre la délinquance transfrontalière», est-il précisé dans le communiqué, transmis par le gouvernement.

Cette convention a été signée en marge du Conseil JAI, la réunion des ministres chargés des Affaires intérieures de l'Union européenne.

(L'essentiel)