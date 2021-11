Le Luxembourg pris entre la vague belge et allemande

Où le virus circule le plus dans la Grande Région? Alors qu'une grande partie de l'Europe est touchée par une nouvelle vague de contaminations, le Luxembourg n'est pas épargné. D'après la dernière rétrospective fournie par le ministère de la Santé, le Grand-Duché enregistrait un taux d'incidence de 191 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, entre le 1er et le 7 novembre.

Un chiffre en hausse constante depuis plusieurs semaines. En un mois, ce taux a plus que doublé (NDLR: 93 cas pour 100 000 habitants entre le 27 septembre et le 3 octobre). Comment s'explique cette remontée des cas? Le facteur météo tout d'abord avec un refroidissement des températures toujours favorable à la circulation du virus. La deuxième vague de 2020 avait été étroitement liée à l'arrivée de l'automne, déjà. Cela n'est pas étranger non plus au fait que l'Espagne, où les températures sont encore douces, est relativement épargnée pour l'instant.

Alerte rouge en Belgique, la France relativement épargnée

Le Luxembourg ne fait pas non plus partie des pays les vaccinés d'Europe avec «seulement» 66% total de la population totale disposant d'un schéma vaccinal complet. Mais le facteur régional n'est pas à exclure non plus. Petit territoire mais grand pays de passage, le Grand-Duché est pris en étau entre deux voisins qui subissent également une nouvelle vague. Plus épargnée lors des premières vagues, l'Allemagne connaît un nombre de contaminations records, avec notamment un taux d'incidence à plus de 1 000 dans certaines régions de Bavière! Près de la frontière luxembourgeoise, Sarrelouis enregistre 195 cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours. La situation est un peu moins problématique à Trèves (145 cas pour 100 000 habitants) et Sarrebruck (131).

Si ces villes frontalières échappent encore à des taux très élevés, la situation est plus alarmante à la frontière belge. Le Luxembourg belge a enregistré 1 026 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours, soit un taux d'incidence de plus de 500 sur sept jours.

Au final, ce sont les départements français frontaliers qui s'en sortent le mieux. D'après les derniers chiffres communiqués en fin de semaine dernière, la Moselle, qui a pris de nouvelles mesures, comptait 60,3 cas pour 100 000 habitants et la Meurthe-et-Moselle 49,8 contaminations pour 100 000 habitants sur sept jours. Des données à interpréter avec prudence, le passé récent lié à la pandémie montrant que les situations sanitaires évoluent très rapidement dans une zone donnée...

(Thomas Holzer/L'essentiel)