Snapchat, le réseau social préféré au Luxembourg

Snapchat est de (très) loin le réseau social le plus utilisé au Luxembourg. Cette conclusion est apparue, en janvier 2020, dans une étude mondiale effectuée dans 248 pays. Cette étude, relayée la semaine dernière sur sur Linkedin par Xavier Degraux, consultant et formateur en marketing digital et réseaux sociaux, a été réalisée par «We Are Social», agence créative internationale et par «Hootsuite», outil de gestion des réseaux sociaux.

Selon cette même étude, un an plus tôt, Facebook, avec 67% de la population grand-ducale âgée de plus de 13 ans, était encore le réseau social numéro un au Luxembourg. Mais à y regarder de plus près, Snapchat et ses 61%, deuxième à ce moment-là, déjà loin devant Linkedin (51%), Instagram (35%) et Twitter (21%), annonçait déjà les contours d'une nouvelle tendance qui allait se confirmer un an plus tard.

Facebook toujours numéro 1 aux frontières

En 2020, avec 397 500 Luxembourgeois actifs sur Snapchat, soit 74% des plus de 13 ans, le petit fantôme blanc sur fond jaune a officiellement pris le pouvoir au Grand-Duché. Ne laissant que des miettes à Facebook, désormais 2e avec 60% de cette population, à Linkedin, 3e avec 52% de la population de plus de 18 ans, à Instagram, 4e avec 35% des plus de 13 ans, et à Twitter avec 20% de ce même échantillon.

Dans les pays limitrophes au Grand-Duché, le réseau social Facebook est toujours numéro un en Belgique (66% de la population de plus de 13 ans), en France (56%) et en Allemagne (38%). Snapchat connaît aussi son petit succès en France (38%) avec une deuxième place sur le podium, mais reste moins couru en Allemagne (17% et 3e réseau social) et en Belgique (32% et 4e réseau social).

(Frédéric Lambert / L'essentiel )