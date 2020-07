De nouvelles mesures contre la deuxième vague?

Depuis quelques jours, le nombre de nouvelles infections au coronavirus est reparti à la hausse, dans le pays, avec des pointes à 44 patients testés positifs samedi et 43 mardi. De quoi susciter quelques inquiétudes parmi les résidents, d'autant que l'attitude des clients de certains bars n'a pas rassuré et que la police a parfois fort à faire pour réfréner les envies de faire la fête de ceux qui oublient parfois les mesures de sécurité.

Résultat: le nombre d'infections actives dans le pays est repassé à 191, alors qu'il était tombé à 27 le 7 juin. De quoi provoquer de nouvelles mesures pour tenter de freiner cette résurgence du virus? Réponse à 17h, après une réunion du Conseil de gouvernement. Le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert s'expriment sur la situation. Vous pourrez suivre leur intervention en direct vidéo sur notre site, avec une traduction simultanée vers le français.

Suivez la retranscription de la conférence en direct

«Après avoir fait le point sur la situation lors d'un conseil de gouvernement, nous estimons qu'ils font continuer à faire confiance aux personnes», a tout d'abord affirmé Xavier Bettel. «Mais les chiffres nous montrent qu'il y a une évolution. 5160 tests, 46 sont positifs aujourd'hui, 2 hospitalisations supplémentaires, le nombre de décès est stables à 110. Il y a une augmentation du nombre de nouvelles infections. La priorité, c'est de tout faire pour que les hôpitaux fonctionnent. C'est le cas pour le moment».

Il nous convient d'anticiper dans une crise pour ne pas avoir le sentiment que l'on fait tout pour passer au-delà de ces chiffres. On ne veut pas que nos efforts... Les chiffres ne sont pas alarmants, ils sont normaux, mais on doit éviter que l'on puisse avoir une situation qui dégénère dans les semaines à venir. Quand les personnes se regroupent, des soirées sont organisées, devant les cafés, certaines obligations ne sont pas respectées. , 440 contrôles de la police et 10 PV. La limitation restera à minuit pour les cafés.

On va travailler sur un nouveau texte pour les événements de plus de 20 personnes. On va mettre des obligations et non plus des recommandations. Cela a été accepté par le Conseil d'Etat. Compte tenu des soirées privées où les gestes barrières ne sont plus respectées. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut plus rien faire, mais quand on se déplace, il faut mettre son masque. Il faut arrêter de faire des soirées de 50 ou 100 personnes où l'on ne peut pas respecter la distanciation. Dans les transports publics, on doit également rappeler que c'est obligatoire de porter son masque.

Ce sera désormais obligatoire de porter un masque dans un endroit où l'on accueille du public. On va également donner plus de moyens pour augmenter l'efficacité du tracing. Les chiffres ne sont pas alarmants, mais il faut faire attention et respecter les règles dans l'intérêt de tout le monde. Les personnes infectées sont désormais des plus jeunes contrairement au début de la crise du Covid-19. Si une personne vulnérable est contaminée, tout le monde connaît les conséquences. La confiance, c'est bien, mais là, on s'est fixé des règles que les gens n'ont pas respectées. Ce n'est pas acceptable d'organiser des soirées avec 100 et 200 personnes dans des milieux fermés, comme on a pu le constater. Si on se tient pas aux règles, les citoyens sont une partie du problème.

