Ils fabriquent des sacs pour aider les bébés kangourous

«Que puis-je faire?». C'est une question que de nombreux habitants du Luxembourg se posent face aux incendies qui ravagent l'Australie. Le 3 janvier dernier, Carine Schuler, pour qui la situation était devenue insoutenable, a décidé d'agir. La jeune femme a alors lancé sur Facebook le groupe «Save Wildlife in Australia – The Rescue Collective», un collectif créé en réponse aux conditions dramatiques que traversent les animaux en Australie.

Un milliard d'animaux tués



Le professeur Chris Dickman, de l'Université de Sydney, a estimé dans un communiqué publié lundi qu'un milliard d'animaux avaient péri, un chiffre qui inclut les mammifères, les oiseaux et les reptiles, mais pas les insectes ou les invertébrés. Les incendies ont déjà réduit en cendre une superficie égale à 31 Luxembourg et demi ou à plus de celle de toute la Région Grand Est, plus la Wallonie, plus le Luxembourg, plus la Sarre.

En l’espace de quelques jours, plusieurs milliers de personnes ont rejoint le groupe. Mardi, il comptait 3 000 membres, avant de passer à 4 000, le lendemain. Grâce à leurs réalisations artisanales, les bénévoles veulent secourir les centaines d'animaux qui ont perdu leur habitat et souvent leurs mères.

Y a-t-il quelqu'un pour acheminer la livraison à l'autre bout du monde?

À la suite de l’appel lancé par les organisations australiennes de protection des animaux, le groupe s’est lancé dans la confection de sacs dédiés aux bébés kangourous et de nids destinés aux oiseaux, dont l’habitat a été ravagé par les flammes. En l'absence de leurs mères, les bébés kangourous nécessitent des sacs spéciaux, dans lesquels ils pourront se développer.

Les membres du collectif de secours suivent de près les instructions, afin de répondre au mieux aux besoins des animaux. Il s'agit également de respecter les dispositions du droit de douane australien, l'importation de laine étant notamment interdite. En un rien de temps, le groupe a mis sur pied une organisation exemplaire et créé plus de 50 points de collecte et de distribution de tissu au Luxembourg et dans la Grande Région. Pour l’heure, Carine Schuler est incapable de dire combien de sacs kangourous ont déjà été réalisés.

Le dernier obstacle à franchir pour les bénévoles est le transport à l’autre bout du monde. Carine est actuellement à la recherche d’une compagnie aérienne prête à acheminer la livraison. Les particuliers qui ont l’intention de se rendre en Australie prochainement et prêts à apporter leur pierre à l’édifice peuvent se manifester auprès du collectif.

(Marlene Brey/L'essentiel)