«Les jeunes ne pourront pas oublier cette crise»

Davantage de stress, des angoisses et dépressions, des experts du webinaire organisé par le CHL ont dressé un triste constat au sujet des conséquences de la pandémie sur les enfants et adolescents. Les restrictions imposées ont permis de ralentir la propagation du virus mais elles ont aussi fortement impacté la santé mentale des plus jeunes. Selon Diane Dhur, pédagogue, directrice du Centre de compétence pour le développement socio-émotionnel Omega 90, la déscolarisation en est une des conséquences. «Des difficultés scolaires ont fait leur apparition chez de nombreux jeunes, fatigués, l'absentéisme scolaire a d'ailleurs augmenté».

Les chiffres récents n'étant pas encore disponibles, le ministère de l'Éducation a évoqué pour sa part un décrochage scolaire «stable» en 2019/2020 par rapport à l'an dernier. Mais le taux d'occupation actuel de l'hôpital Kirchberg démontre une problématique bien réelle. «Il y a eu une hausse des angoisses et des dépressions», indique le Dr Salima Aarab, pédopsychiatre au service national de psychiatrie juvénile. «Le taux d'occupation de l'hôpital de jour a grimpé à 150% pour des patients âgés de 13 à 18 ans». Le nombre de places occupées est désormais passé de 12 à 17 au Kirchberg. Un chiffre «alarmant» pour le médecin.

«Troubles du comportement»

De son côté, le Centre de compétence a enregistré une augmentation des demandes de thérapie. Plusieurs «troubles» ont été constatés chez de nombreux jeunes, nous confie Diane Dhur. «Par exemple, le sentiment de culpabilité (devoir se laver les mains sans arrêt) ou encore la crainte de se sentir responsable si un proche attrape le virus».

«Au début, on a observé que certains ont été soulagés d'être chez eux et se sont très vite adaptés à l'école à la maison», a précisé le Dr Salima Aarab. Mais «beaucoup de jeunes se sont très vite sentis débordés. Il y avait un vrai défi organisationnel et une incertitude quant à leur avenir», relève la pédagogue Diane Dhur. Et pour ceux qui connaissaient déjà des angoisses, la situation a empiré».

D'ailleurs pour certains, la cohabitation avec leurs parents ne les a pas aidés à se sentir mieux. «Beaucoup ont souffert de rapports conflictuels, de l'absence de moments entre amis et de leur indépendance, ce qui va à l'encontre des besoins d'un jeune, estime Diane Dhur, qui parle même d'une «génération sacrifiée». Il va être compliqué pour eux de rattraper tous ces moments manqués, ils ne pourront pas oublier cette crise».

