Pas de galère pour rejoindre le nouveau lycée

Mercredi matin, 7h. Un élève attend seul dans le froid. Pour cette rentrée des collégiens et lycéens du Lycée Vauban au Ban de Gasperich, Triscorian, 14 ans, a pris ses précautions et est arrivé bien avant le début des cours à 8h. «Je me suis levé à 5h40 ce matin. Comme mon père habite en France, nous sommes venus en voiture. Nous sommes partis tôt pour éviter les embouteillages».

La grande question de ce déménagement du Limpertsberg au Ban de Gasperich était de savoir si l'arrivée de 1 409 élèves supplémentaires (en plus des 800 élèves de primaire déjà arrivés en septembre) allait provoquer des difficultés au niveau des transports, même si le primaire débute les cours un peu plus tard, à 8h30. Au fil des minutes, les autres collégiens et lycéens arrivent, soit déposés en voiture, soit en bus.

Premier bilan le 7 mars

La plupart des élèves ou parents d'élèves interrogés affirment ne pas avoir connu de problème pour venir, même si certains ont fait en sorte de se lever plus tôt et/ou de prendre le bus d'avant. Seule Léa, 15 ans, qui habite à Bergem, indique avoir été ralentie dans les bouchons. Triscorian précise que pour les prochains jours, les professeurs feront preuve d'indulgence en cas de retard des élèves.

Ce mercredi matin, des dispositions avaient été prises par l'établissement, puisque la police était présente pour réguler le trafic au niveau de l'arrêt de bus. Des observateurs de la Ville de Luxembourg étaient également sur place. «Cette rentrée se passe bien», estime Evelyne Regniez, proviseur du Lycée Vauban. «Les élèves arrivent par petits flots, le trafic n'est pas embouteillé».

L'organisation des transports en commun et la signalétique pourraient en tous cas être soumises à des changements en cas de difficultés. Bruno Lorrain, directeur exécutif du Lycée Vauban, indique ainsi qu'un premier bilan sera fait avec la Ville de Luxembourg le 7 mars prochain.

Les 1 409 collégiens et lycéens du Lycée Vauban ont pris possession de leur nouveau bâtiment.



(Olivier Loyens/L'essentiel)