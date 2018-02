De la drogue saisie sur l’aire de Capellen

Plusieurs dispositifs de contrôles ont été mis en place de jeudi 21h à vendredi 1h en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg, dans le cadre de l’opération internationale Hazeldonk de lutte contre le trafic de drogue. Des policiers et douaniers luxembourgeois ont ainsi été mobilisés sur l’aire de Capellen.

Ils ont fouillé 42 voitures et contrôlé les 96 personnes. Neuf d’entre elles étaient en possession de drogues. Près de 81g de cocaïne, 32g de marijuana ont été saisis, ainsi qu’une petite quantité de haschich et quelques joints. Une personne qui conduisait sous l’emprise de drogues et deux autres personnes ont été arrêté.



