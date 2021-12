Six blessés dans cinq accidents de la route

Les conditions hivernales actuelles favorisent malheureusement les collisions et les sorties de route au Luxembourg. Selon le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), cinq accidents se sont produits dans la soirée de dimanche, avec un bilan final de six blessés. Ce sont d'abord deux personnes qui ont dû être prises en charge après une collision entre deux voitures sur le CR149 entre Ellange et Erpeldange, un peu avant 18h.

Presque simultanément, une voiture a foncé contre un arbre, à Hachiville (commune de Wincrange) dans le nord du pays. Une personne a également été blessée dans l'accident. Dans la nuit, un peu après 1h, deux voitures sont entrées en collision à Dippach, rue des 3 Cantons, avec encore un blessé à la clé. Quelques minutes plus tard, un nouvel accident a impliqué deux voitures à Niederkorn, avenue de la Liberté, et une personne a encore été blessée.

Pour clore cette série, un dernier accident s'est produit sur la B7, entre Ingeldorf et Ettelbruck, vers 1h40 du matin. Une seule voiture a été impliquée et les secours ont dû intervenir pour soigner une personne.

(pp/L'essentiel)