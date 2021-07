La succession de Miss Luxembourg se prépare...

Annoncée pour le début de l'année 2021, l'élection de Miss Luxembourg a pris quelques mois de retard, mais Hervé Lancelin, l'organisateur du concours depuis 2017, nous avait confié «qu'il ne voulait pas d'année blanche». Et visiblement, on s'active sérieusement en coulisses ces derniers jours. Comme on a pu le constater sur les réseaux sociaux: les écharpes de Miss et Mister Luxembourg 2021 sont prêtes.

«Il est temps de passer ma couronne à une nouvelle Miss Luxembourg», a indiqué Emilie Boland, 25 ans, courronnée en janvier 2020, deux mois avant le premier confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Une situation très particulière qui n'avait pas empêché la jeune femme de se mettre au service de la nation.

Mais qui seront donc les prochains? L'annonce semble imminente et le dernier casting de l'élection de Miss et Mister Luxembourg s'est terminé ce samedi 10 juillet 2021. D'ici peu, on devrait savoir qui succédera à Emilie Boland, qui représentera la Grand-Duché à Miss World 2021, et à Max Bidinger.

(fl/L'essentiel )