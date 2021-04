Canal de Suez bloqué: quel impact au Luxembourg?

Entre le 23 et le 29 mars, le porte-conteneurs géant Ever Given, navire de 400 mètres de long et de plus de 220 000 tonnes, battant pavillon panaméen, s'est mis en travers du canal de Suez, en Égypte, paralysant totalement le trafic maritime sur cet axe stratégique commercialement. L'assureur Allianz avait alors estimé que chaque jour de blocage pourrait coûter entre six et 10 milliards de dollars. La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une autre route oscillait entre trois et plus de 9 milliards de dollars. Pour l'heure la responsabilité de l'incident n'est pas encore clairement établie.

«Le ministère de l'Économie n'a eu connaissance d'aucun navire sous pavillon luxembourgeois qui aurait été bloqué» a indiqué le ministre Franz Fayot, interpellé par le député Mars Di Bartolomeo au sujet d'éventuelles conséquences sur le Luxembourg. «Il n'y a pas eu de pertes directes causées aux armateurs opérant des navires sous pavillon luxembourgeois», confirme encore Franz Fayot.

Néanmoins, des pertes «indirectes» et «difficiles à évaluer» ne sont pas à exclure, «dues à des retards de livraison de certains bien transportés». Ni le Commissariat aux Affaires maritimes, ni le ministère de l'Économie, n'ont pour l'instant reçu de demande de soutien financier pour cet épisode, glisse Franz Fayot.

(nc/L'essentiel)