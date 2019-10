Le climat érigé en tête des priorités du budget 2020

Les grandes lignes du budget 2020 commencent à être tracées. Présenté sous forme de QR code et surtout présenté par Pierre Gramegna, ce lundi, à la Chambre des députés, il établit trois grandes priorités: le défi climatique, le niveau élevé des investissements, et l’amélioration du quotidien des citoyens. Le gouvernement le présente comme une réponse aux «défis de notre temps».

Pour la première fois, tant les recettes que les dépenses dépassent la barre des 20 milliards d’euros, pour s’établir respectivement à 20,3 et 20,9 milliards d’euros. Les dépenses progressent plus vite que les recettes par rapport à 2019, avec 6,5% contre 3,7%. D’où un solde négatif de l’Administration centrale, à -640 millions d’euros. Le gouvernement prévoit une «amélioration progressive» durant les prochaines années, pour atteindre un niveau proche de l’équilibre en 2023.

Le climat

Thématique à la mode, le climat arrive en tête des préoccupations affichées par l’exécutif. Le budget 2020 tient notamment en compte la gratuité des transports, à partir du 1er mars. La mesure coûtera 41 millions d’euros par an aux finances publiques, avait indiqué le gouvernement, en début d’année. Le transport «compte pour plus de 60% des émissions de CO2 du pays», rappelle le gouvernement. Des moyens sont aussi affectés pour la finance durable ou encore l’énergie, a-t-il été indiqué sans plus de précision. Un emprunt «de type durable, d’une hauteur maximale d’un milliard d’euros», est également prévu.

Les investissements

Le budget fait aussi la part belle aux investissements annoncés comme «record». En hausse de 12% par rapport à 2019, ils atteignent 2,8 milliards d’euros. Ceux-ci ont pour but «d’améliorer encore les infrastructures et la qualité de vie, tout en préparant le pays aux défis du futur».

Le quotidien

Le dernier thème, l’amélioration du quotidien des citoyens, concerne «le développement d’une société plus inclusive, plus saine et plus équitable». Cela vise notamment à répondre au défi de la digitalisation, le gouvernement rappelant l’ambition d’inscrire le Luxembourg comme l’un des pionniers de la 5G.

De @MinFinLux @pierregramegna deponéiert haut de Moien um 9 Auer de #Budget2020lu an der Chamber.

Nodeems de Rapporter @YvesCruchten d’Dokument iwwerreecht kritt, wäert de Finanzminister d’grouss Linne vum Staatsbudget fir 2020 virstellen.

Kuckt live ➡️ https://t.co/5ETQ9CqOiq pic.twitter.com/ET3PcIWDPc — Chambre des Députés (@ChambreLux) October 14, 2019

(L'essentiel)