Où sont les meilleurs chocolats du Luxembourg?

Pour la Belgique et le Luxembourg, le «Gault&Millau Chocolatiergids Edition 2021» est sorti depuis peu et on y remarque la présence de neuf chocolatiers basés au Grand-Duché.

À Luxembourg-Ville, Chocolate House, Darcy CC Cloche d'Or, Namur, Neuhaus et Oberweis se taillent bien entendu la majeure part du lion, alors que quatre autres localités se distinguent également dans cet ouvrage de référence. Soleuvre, Steinfort, Walferdange et Wemperhardt sont également mis en évidence avec les chocolatiers Ochocolat, Genaveh, Chocolats du cœur et Belgian Chocolate Design.

(fl/L'essentiel )