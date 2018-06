Le patron de l’OTAN encense le Luxembourg

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’est rendu au Luxembourg, lundi, pour rencontrer le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et d’autres membres du gouvernement, dans le but de préparer le sommet des 11 et 12 juillet. Ils ont tenté de trouver des solutions pour mieux répartir les charges entre les pays membres de l’organisation transatlantique.

Jens Stoltenberg a souligné le rôle du Luxembourg en tant que membre fiable de l’OTAN depuis ses débuts. Le pays aurait notamment «apporté une contribution importante aux missions au Kosovo, en Afghanistan», a indiqué l’organisation. Le Grand-Duché héberge aussi une flotte militaire et réalise des investissements technologiques importants, notamment dans les communications satellitaires, a rappelé le secrétaire général de l’OTAN.

Le Luxembourg contribue aussi au fonctionnement de l’OTAN avec le siège de la Nato Support and Procurement Agency (NSPA, Agence de soutien et d’acquisition), à Capellen. Jens Stoltenberg a visité lundi l’agence, à l’occasion de ses 60 ans, dont 50 passés au Luxembourg. La NSPA soutient les opérations et les missions de l’OTAN grâce à un soutien logistique, des infrastructures et des services logistiques pour les troupes.

(sw/L'essentiel)