Le quartier général des pompiers avance bien

Parmi les nouvelles constructions sur le Ban de Gasperich, le Centre national d'incendie et de secours (CNIS) a quasiment atteint sa forme définitive. Il devrait être livré, comme prévu, fin 2020.

Les secours prendront possession de ce quartier général flambant neuf dès 2021. Et les pompiers de la ville de Luxembourg quitteront leur caserne actuelle route d'Arlon. «La dernière équipe à déménager sera celle du Central des secours d'urgence afin de s'assurer qu'aucun problème technique n'entrave le bon fonctionnement de la chaîne des secours», détaille Cédric Gantzer, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGIS). Sur le chantier, le gros œuvre de la zone 1 est sorti de terre et les premiers éléments de façade sont installés. Il en va de même pour la zone 2, qui abrite le plateau technique pour l'entraînement des pompiers.

Question budget aussi, on est dans les clous, confirme-t-on à la ville de Luxembourg. Le coût partagé entre l'État et la commune est d'environ 141 millions d'euros. Une fois installés, 180 pompiers professionnels du CIS Luxembourg et une quarantaine d'opérateurs du 112 se relayeront sur le site. En ajoutant le personnel administratif, les formateurs et les élèves, environ 200 personnes seront présentes en permanence au Centre national.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)