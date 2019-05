Cinq lycées misent sur les «Smart Technologies»

Cinq lycées proposeront au Luxembourg, dès la rentrée de septembre 2019, une formation de technicien en «Smart Technologies», des technologies telles que la robotique, l’électromobilité ou encore les réseaux de communication, devenues, ces dernières années, indispensables dans nos vies quotidiennes, privées ou professionnelles.

«La structure économique de notre pays se digitalise de plus en plus et nous devions adapter une offre éducative technique qui datait des années 80», a reconnu Claude Meisch, ministre de l’Éducation, lors d’une conférence de presse au Forum Campus Geesseknäppchen, à Luxembourg. «Mieux adapter nos formations initiale et continue est notre défi pour anticiper l’évolution des technologies dans les années à venir. 260 élèves suivaient l’ancienne formation d’électronicien, il y a quelques années. Nous sommes désormais retombés à 160. Nous avons donc un «gap», un écart, de 100 élèves à combler d’ici les prochaines rentrées».

En français à Esch

Cette nouvelle formation s’étendra de la classe 4T à la 1T avec un tronc commun lors des deux premières années, avant de se spécialiser dans un établissement lors des deux dernières années, en français au lycée Guillaume Kroll à Esch (pour la robotique et l’automatisation) et en allemand au lycée des Arts et Métiers à Luxembourg (infotronique), au lycée technique à Ettelbruck (énergies renouvelables), au Lënster lycée à Junglinster (smart energy) et au lycée privée Emile Metz à Dommeldange (e-controls).

«Les installations techniques existent déjà dans les cinq lycées et les professeurs actuels sont déjà à la hauteur de ces matières», a encore souligné, Claude Meisch. «Il y aura bien entendu des stages en entreprise et je me réjouis déjà de la bonne collaboration avec les sociétés des secteurs concernés qui accueilleront nos élèves pour améliorer leur apprentissage. Proposer une formation professionnelle en français à Esch est également une nouveauté et nous encourageons les autres lycées à faire de même».

