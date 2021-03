Voici le détail des perturbations d'ici à juillet

Il y a quelques semaines, L'essentiel avait balayé les grands projets qui doivent être menés en cette année 2021, par les CFL, sur le réseau ferré luxembourgeois. Ce mercredi, et alors que la phase deux du plan annuel va débuter pour étendre, moderniser et entretenir ce réseau, voici avec précision comment la circulation quotidienne de vos trains devrait être impactée jusqu'au 16 juillet. «En vue de réaliser les travaux en toute sécurité, la fermeture temporaire de certains tronçons sur différentes lignes est nécessaire», préviennent déjà les CFL, dont le plan prévoit aussi d'adapter les chantiers aux périodes où l'affluence est moins forte.

Sur la ligne 10, la circulation sera interrompue sur les tronçons entre Mersch et Gouvy (3 au 5 avril), entre Ettelbruck et Diekirch (3 au 18 avril) entre Kautenbach et Wiltz (3 au 18 avril) et entre Ettelbruck et Gouvy (6 au 18 avril). Des travaux seront également effectués dans les gares de Mersch et Ettelbruck sur cette période, et «les CFL continueront également leurs travaux dans le cadre de la mise en place d’un P+R à Troisvierges». Sur cette même ligne 10, la circulation des trains sera stoppée du 22 au 30 mai entre Luxembourg, Ettelbruck et Diekirch.

D'autres lignes à travers le pays sont concernées. La liaison ne se fera pas entre Rodange et Athus (ligne 70) jusqu'au 25 avril en raison, cette fois, de travaux sur le réseau belge. Idem entre Luxembourg et Bettembourg (lignes 60 et 90) du 3 au 18 avril, dans le cadre du dédoublement du tunnel «Rangwee». Le trajet entre Luxembourg et Sandweiler-Contern (ligne 30) sera également interrompu du 22 au 28 mai. Pour accompagner les usagers, une offre alternative est proposée et tous les détails sont disponibles sur www.cfl.lu «au moins 2 semaines avant le début des travaux».

