«Ici on aime Chanel, Dior et Yves Saint Laurent»

«L’attrait pour le vintage est nostalgique, esthétique et de plus en plus écologique. Le public cherche à redonner une seconde vie aux objets dans une logique d’économie circulaire», relate Laurent Journo, organisateur du Salon du vintage, qui débarque samedi et dimanche à Luxexpo The Box.

Infos pratiques



Salon du vintage samedi et dimanche, de 10 à 19h, à Luxexpo The Box,

à Luxembourg. CovidCheck.

«Avec les profonds changements du mode de production au tournant 2000, il existe actuellement en circulation assez de vêtements pour habiller la planète pendant cinq générations», avance-t-il. Le vintage a ses tendances. Le public luxembourgeois «est extrêmement friand de Chanel, Dior et Yves Saint Laurent», constate Laurent Journo. Il y en aura donc beaucoup sur le salon.

«La tendance 70 se perd»

«Les millennials et la génération Z s’intéressent au mobilier des années 80 et 90. La tendance 70 se perd, alors que les produits de cette époque se raréfient». Quant au total look, «il n’est plus d’actualité. Les gens aiment incorporer une pièce forte dans une tenue ou un intérieur plus sobre».

Comment se définit le vintage? «Ce sont des pièces d’au moins 20 ans, de belle qualité et qui ont marqué une époque». Les années 2000 et 2010 deviendront-elles à leur tour vintage? «Oui, ces époques ont leurs pièces iconiques, comme le sac baguette», conclut Laurent Journo.

(Séverine Goffin/L'essentiel )