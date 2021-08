La famille grand-​​ducale au grand complet

Les familles du monde entier ne rêvent que de ça: pouvoir retrouver tous leurs proches et oublier un peu la pandémie qui frappe la planète depuis plus de 18 mois. Et la famille grand-ducale ne fait pas exception. Le large sourire du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse en témoigne: réunir leurs cinq enfants et leurs cinq petits-enfants dans le sud de la France est un vrai bonheur.

Sur les photos de retrouvailles, on aperçoit le Grand-Duc héritier, Guillaume, son épouse Stéphanie et leur petit garçon, le prince Charles. Le prince Félix a également fait le déplacement depuis le Château les Crostes avec sa femme Claire et leurs deux enfants, Amalia et Liam. Le prince Louis est accompagné de sa fiancée Scarlett-Lauren et de ses deux fils, Gabriel et Noah, tout juste grands frères du petit Theodor. La princesse Alexandra et le prince Sébastien font également partie du voyage.

