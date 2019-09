700 logements vides loués pour un loyer modéré

Les logements inoccupés et appartenant à des personnes privées peuvent être mobilisés pour y loger des personnes disposant de revenus modestes et présentant un problème de logement. Cela grâce à la Gestion locative sociale (GLS) mise en place par les associations, les communes et les offices sociaux au Luxembourg. «La GLS est un outil qui permet d'apporter de façon directe ou indirecte un appui considérable aux communes dans leur devoir de secourir les personnes en situation de détresse», explique la ministre du Logement, Sam Tanson, dans une réponse parlementaire à François Benoy, député Déi Gréng.

Souvent moins de trois ans de location



La majeure partie des habitants d'un logement en gestion locative sociale arrivent à s'autonomiser en l'espace de trois ans. Selon les statistiques de l'Agence immobilière sociale (AIS), qui est le plus grand acteur sur le marché de la GLS, 59 % de ses bénéficiaires ont quitté leur logement avant les trois ans. 10 % sont même devenus propriétaires. Parmi les 41 % qui ont quitté l'AIS après plus de trois ans de séjour:



• 40 % y ont séjourné entre trois et quatre ans



• 27 % entre quatre et cinq ans



• 19 % entre cinq et six ans



• 7 % entre six et sept ans



et les 7 % restants y ont séjourné plus de sept ans.





Fin 2018, 714 logements ont été gérés au niveau national selon le modèle de la GLS. La ministre estime une progression de plus ou moins 800 logements à la fin de l'année 2019. À l'heure actuelle, 25 partenaires sont conventionnés par le ministère et participent à cette mesure. Des conventions avec deux autres acteurs sont en cours de signature. En plus d'être logés à moindre coût, les locataires bénéficient d'un suivi social. Le but est de leur permettre d'améliorer leur situation en vue d'acquérir une autonomie sur le plan du logement et «réintégrer à moyen terme un logement sur le premier marché immobilier», précise Sam Tanson. C'est pourquoi, la durée initiale du bail est fixée à trois ans, fixant un objectif temporel à la démarche.

Ce délai peut être prolongé en fonction de la situation de l'occupant, mais aussi de sa motivation. «Il est important de pouvoir continuer à soutenir les personnes qui ne sont pas en mesure de quitter leur logement après trois ans parce que leur projet d'insertion n'a pas encore abouti», ajoute la ministre du Logement.

(Marion Mellinger/L'essentiel)