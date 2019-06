Les clients se ruent sur les ventilateurs

«Les prévisionnistes météo ont annoncé la canicule, la semaine dernière. Donc depuis mercredi dernier nous avons de nombreux clients qui viennent acheter des ventilateurs et des climatiseurs», confie Flavien Laricchiuta, chef du rayon électroménager à Auchan Kirchberg.

C'est un constat similaire qui est effectué du côté de Saturn à Luxembourg. «Les achats ont commencé à s'intensifier la semaine dernière, mais encore ce lundi. Les clients se ruent sur ces produits», précise Eli Lubambu, responsable marketing et communication.

Se rafraîchir coûte que coûte

Alors que le thermomètre indiquait jusqu'à 33°C lundi, MeteoLux annonce 35°C ce mardi et a placé le pays en vigilance orange aux grandes chaleurs.

Il n'en fallait pas plus à Candice et Mickaël pour se décider, des jeunes Luxembourgeois de 26 et 27 ans. «Lors de la canicule de l'année dernière, nous n'avions pas de ventilateur. On a décidé d'en prendre un cette année parce que dans notre chambre située dans les combles, on ne tient pas», souligne la jeune femme. Mathieu, papa de deux enfants, a opté lui, pour un climatiseur. «Il peut faire très chaud dans les chambres. Avec des enfants, on ne peut pas ne pas avoir de clim».

Le reportage de Marion Mellinger avec Jonathan Vaucher pour L'essentiel Radio:

(Marion Mellinger/L'essentiel)