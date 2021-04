Des feux d'artifice tirés depuis la Kinnekswiss

On prend quasi les mêmes images et on recommence... Un peu moins d'un mois après des fêtes sauvages organisées au Kirchberg à Luxembourg, des feux d'artifice ont à nouveau été tirés dans la capitale, ce vendredi soir. La police a confirmé les faits dans un communiqué, publié ce samedi 24 avril 2021, et une nouvelle fois, des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Selon la police grand-ducale, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, une foule d'environ 150 personnes a commencé à s'en aller. Sur Snapchat, réseau social numéro un au Luxembourg, moins de 24 heures après les faits, on peut effectivement constater sur plusieurs stories enregistrées à la Kinnekswiss que du monde se trouvait sur place vers 21h. Peu avant et peu après le lancement de feux d'artifices également diffusé en ligne via cette application très répandue et très utilisée par les jeunes.

(fl/L'essentiel )