Chiens et chats ont aussi leur menu 4 étoiles

Ancien handballeur de haut niveau, Olivier Schimpf est devenu éleveur de huskys, après une blessure l’ayant contraint à stopper sa carrière. Avec ses chiens de race, l’Alsacien remporte de nombreux concours internationaux, réalise des expéditions en traîneau, mais se retrouve face à un problème.

«Je ne trouvais pas les bons aliments pour qu’ils soient au mieux de leur forme, alors j’ai développé mes propres marques», explique le fondateur et CEO d'Oasis-Shadrin, l’entreprise qui porte le nom de son défunt chien, «le husky le plus titré de tous les temps». Olivier Schimpf et son équipe créent des recettes très riches en viande, sans céréales ou encore avec des vertus pour la santé, issus de matières premières européennes et produites en France, Belgique et République tchèque.

Installé au Luxembourg depuis 2008, il inaugure ce vendredi à Wormeldange-Haut un entrepôt de 1 000 m² pour stocker jusqu’à 500 palettes et ouvrir un magasin de vente directe d’aliments haut de gamme pour chiens et chats. Une nouvelle marque, la quatrième, est aussi lancée. Plus de 2 000 références sont vendues sur la plateforme zoodirect.com, «avec une stratégie de volume faite de tarifs dégressifs», pour un chiffre d’affaires «en croissance de 30 à 50% par an», à 20 millions d’euros. La moitié est réalisée sur le marché chinois. D’ici deux ans, l’activité dépôt et expédition sera rapatriée de République tchèque au Grand-Duché, où la surface sera doublée et le volet informatique accentué.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)