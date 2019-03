Leur super idée pour lutter contre le gaspillage

«Nous avons noté qu’énormément de pain qui n’est pas vendu finit à la poubelle. Nous avons donc eu l’idée de créer notre mini-entreprise autour de ce concept et de trouver un moyen de récupérer ce pain et d’en faire quelque chose de nouveau», expliquent Tatiana, Zilane, Melissa, Patrick, Ilan et Aurélie, des élèves en 2e commerce au Lycée technique de Bonnevoie.

Dans une première phase, le groupe récupère du vieux pain chez Naturata. Ensuite, à tour de rôle chez eux et dans la cuisine du lycée, ils passent à l’action. «Après avoir coupé le pain en tranches, nous le faisons cuir au four. Nous y ajoutons des épices et ensuite voilà! Le pain a une nouvelle vie: ce sont désormais des chips!».

Une idée à commercialiser?

Le nom de leur produit, BRIPS, est un mélange de «bread» (pain) et chips. Les lycéens ont également prévu trois parfums: goût naturel, goût piquant et goût inspiré des épices de pizza. Avec BRIPS, les six jeunes espèrent marquer les esprits des entrepreneurs et les persuader d’adopter leur concept à l’avenir.

«Le gaspillage alimentaire en général est un grand problème dans notre société. Transformer du vieux pain en chips n’est qu’une idée parmi des centaines d’autres pour combattre ce phénomène. Nous espérons ainsi voir notre idée reprise et commercialisée à une plus grande échelle».

(Ana Martins/L'essentiel)